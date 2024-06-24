首季逾1.8萬本地網絡威脅情報　近半屬釣魚網站

至到今年4月整體科技罪案共有10,113宗，造成了18.6億元的損失。

本港網絡保安事故頻生。執法部門公布數字顯示，今年首季發現18,758條本地網絡威脅情報，當中最多是釣魚網站，佔45.8%，其次是惡意軟件及殭屍網絡。而與去年同期相比，釣魚網站與殭屍網絡數字均有上升，分別增約22%及45%。

今年首季本地網絡威脅情報主要分為5類，分別是釣魚網站、惡意軟件、殭屍網絡、黑客操控攻擊伺服器及網頁塗改，其中最多是釣魚網站，有8,592條，佔比45.8%，較去年同期的7,038條增22%；其次是惡意軟件有5,482條，佔比29.2%，但較去年同期下跌約64%；而殭屍網絡則有4,134條，佔比22%，較去年同期增約45%。在科技罪案方面，今年首4個月，整體科技罪案共有10,113宗，造成了18.6億元的損失；而入侵系統活動案件有14宗，損失金額達100萬元；而勒索軟件案件則有17宗，勒索金額達到120萬元。

此外，私隱專員公署於2023年共接獲157宗資料外洩事故通報，比2022年的105宗上升近5成。今年首季度，公署共接獲36宗資料外洩事故通報，比去年同期上升5成。而涉及黑客入侵的資料外洩事故由2022年的29宗，大幅增加逾一倍至2023年的64宗。今年首季度，涉及黑客入侵的資料外洩事故亦佔整體資料外洩事故28%。