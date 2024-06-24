黎智英李柱銘等7人就非法集結罪終極上訴　終院今日開庭處理

壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎早前就該案與同案的李柱銘等6人提出上訴，高院上訴庭駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織控罪則上訴得直，定罪撤銷。7人就被駁回的參與罪申終極上訴，終院就部分議題批准上訴許可，並於今日（24日）開庭處理正審上訴。來自英國的非常法官廖柏嘉勳爵亦有來港審理。黎智英沒有出席聆訊。

7名上訴人分別是黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄及何秀蘭。5名主審法官包括終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及終院非常任法官廖柏嘉勳爵。終院院批出上訴許可的議題有關「執行性相稱」，即終審法院是否應採納英國最高法院兩宗具說服力，但對終院並無約束力的判例？如果答案是肯定的，法庭應在甚麼情況下及多大程度上進行「執行相稱性」的評估？今次聆訊中，黎智英沒有出席。李卓人及何俊仁由囚車押抵法院，吳靄儀及李柱銘亦有到庭旁聽。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙指，他不是想挑戰執法部門發不反對通知書的制度，或執法部門就今次事件，只就維園發不反對通知書的決定，而是法院裁定參與者有罪本身，是否不相稱地干預一個人行使權利的自由。法官關注，如果原審法官裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，如何再考慮定罪本身屬相稱與否。何沛謙重申，當日參與集結人數非常非常多，但沒有出現任何暴力事件，將參與者定罪屬干預的一種。代表黎智英的資深大律師余若薇指，定罪也屬限制。當日由於預計集會人數眾多，主辦方決定用流水方式，來進行人流管制。為此，主辦方要求立會議員等知名人士帶頭，最終集結和平結束。

黎智英就8‧18案與該6人原本分別被判監8至18個月不等，當中的李柱銘、何俊仁和吳靄儀獲准緩刑。由於有關組織的控罪上訴得直，眾人只就一項控罪被判罰，黎就本案的刑期由監禁12個月被減至監禁9個月。餘下3名有刑期上訴的上訴人，李卓人由監禁12個月減至6個月，梁國雄由監禁18個月減至12個月，何秀蘭由監禁8個月減至5個月。

案件編號：FAMC 24-29/2023