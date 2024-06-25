東方日報A1：抵港人才睇網上攻略取經　扮工博續簽證

政府在2022年底起推出多項人才入境措施，截至2024年5月底，各項輸入人才計劃共收到逾30萬宗申請，其中近19萬宗獲批。立法會人力事務委員會昨討論有關事宜，有議員質疑已引入的人才主要來自內地，其他國家的人才較少，更有議員指網上出現續簽攻略，讓人才找不到工作便去保險公司做經紀、開空殼公司，甚至社交平台的攻略更有「相當高嘅欺騙成分」，認為人才計劃應如打擊濫用公屋一樣要「打濫」。當局則表明不同意把人才計劃和公屋一同討論，指保險也要人才。

政府表示，經各項人才入境計劃抵港的人才接近13萬人，超越人才工作3年合共引入10.5萬名人才的目標，而勞工及福利局早前向經由高才通計劃簽證來港超過6個月的人才進行調查，結果顯示其中54%的到港人才已經在香港成功就業，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，他們的薪酬普遍較香港一般薪酬高，每月收入中位數約5萬元，其中四分之一每月收入10萬元或以上，10%每月收入20萬元或以上。以調查結果為基礎推算，2023年已抵港的高才通計劃人才可以為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

至於「補充勞工優化計劃」，政府指優化計劃自推出至2024年5月31日共接獲超過4,800宗申請，涉及申請輸入約45,600名勞工；獲批的申請有近1,600宗，涉及11,500多名輸入勞工。其餘約3,200宗正在處理的申請當中，約600宗已展開或完成本地招聘，預計可於兩至三個月內完成審批。

議員陳永光指已引入的人才主要來自內地，其他國家的人才比較少，又以高端人才通行證為例，由去年至今年2月按申請人所屬地區劃分，有43,992個來自內地，美國有524個，直言兩者幾乎相差83倍，詢問有否評估人才計劃對外國人才的吸引力，以及會否考慮進一步擴大覆蓋範圍，以吸引不同背景的海外優秀人才來港。

勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，針對海外人才通常會通過一般就業政策引入，而由2022年年底開始推行一系列搶人才計劃到今年5月31日，非內地人有超過4.5萬人透過此計劃來港，即約有四分之一來港的人才持外國護照，他又指高才通確是內地人較多，但是否有海外經驗並非只看所持護照。

議員郭偉强指公屋最近有打擊濫用的行動，詢問人才計劃是否也要「打濫」，又指網上出現續簽攻略，讓人才找不到工作便去保險公司做經紀、開空殼公司，又詢問是否有人才兩年內沒工作，純粹利用便利進出香港。另外，議員黎棟國也指在社交平台看到很多中介教人如何申請人才計劃，當中看到很多有「相當高嘅欺騙成分」，詢問人才辦如何處理這些情況。

孫強調不同意把人才計劃和公屋一同討論，又指保險也需要人才，但指如高才通簽證人從事保險工作，續簽時審批會加倍小心，呼籲人才不要相信網上攻略，入境處審核會非常嚴格，強調人才要真正來港，並為經濟帶來實質貢獻。

就近期出現學歷造假個案，當局指入境處審批高才通時，學歷是很重要的準則，因此學歷證明的要求十分嚴格，現在會要求交上大學畢業證書，以及需要專業學術評估機構出示證書，做到雙重把關。

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