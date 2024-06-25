旺角木屋燒烤爆食物中毒　8人晚膳食烤蠔烤羊串後屙嘔發燒

旺角「木屋燒烤」食物中毒！衞生署衞生防護中心今日(25日)公布，3宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及8人。他們近日先後到涉事餐廳享用晚餐，出現嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。8名受影響人士當中，4人已求醫，全部毋須入院，情況穩定。調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為烤蠔和烤羊串。個案可能由諾如病毒及／或沙門氏菌引致。

首宗個案涉及2名分別17歲和48歲的女子。她們上周三(19日)於旺角木屋燒烤晚膳，約33至43小時後出現嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。第2宗個案涉及2男2女，年齡介乎30至49歲。他們上周四(20日)晚上於同一餐廳用膳，約33至56小時後出現類似病徵。第3宗個案涉及1男1女，年齡分別為24歲和20歲。他們上周五(21日)晚上於同一餐廳晚膳，約34至37小時後出現類似病徵。

食物環境衞生署食物安全中心人員昨晚(24日)已即時到該餐廳視察，指示有關處所暫停出售相關食品及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。