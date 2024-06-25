乾衣機抽濕機7.1納四電一腦　取消循環再造標籤規定

去年通過《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》後，通稱「四電一腦」計劃的廢電器電子產品生產者責任計劃，將於下周一(7月1日)實施優化措施。當中雪櫃的最大容積將由現時的500公升增加至900公升，洗衣機的最大洗衣量則由現時的10公斤增加至15公斤；而獨立式乾衣機及抽濕機亦會納入「四電一腦」計劃中；以及取消現時分發和銷售「四電一腦」產品必須提供循環再造標籤的規定。

市民現時在購買「四電一腦」新產品，即空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器時，法例要求銷售商須為他們安排免費上門回收同類舊產品的服務；而由7月1日起，市民在購買上述4種新增的「四電一腦」產品時，亦可享用同樣的法定免費除舊服務。政府呼籲市民善用這項服務，確保舊電器可以妥善回收、循環再造、轉廢為材。

此外，上述4種新增「四電一腦」電器的供應商必須先向環保署登記成為登記供應商，方可在本港分發這些受管制電器，否則即屬違法，供應商亦須就其分發的受管制電器向環保署繳付循環再造徵費。

環保署發言人表示，有關法例的生效公告去年11月在憲報刊登後，環保署隨即展開各項前期工作，包括發信通知各電器供應商、銷售商、商會等持份者有關優化計劃的詳情，並透過商會發放資訊予所屬會員。環保署在今年1月至6月期間，已派員實地到訪大約1,600間電器供應商及銷售商，並提供相關申請文件及宣傳品等，以解釋優化計劃的詳情，協助他們向環保署登記及更新公司的資料。