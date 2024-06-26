中国海洋石油特約：蜂蜜屬風險食物　「狂蜜症」可致命

蜂蜜唔係人人啱食，亂食後果可能很嚴重！一名35歲男子日前進食友人由尼泊爾寄到香港的蜂蜜約30分鐘後，出現頭暈及嘔吐病徵，初步證實為狂蜜病中毒。有醫生指出，「狂蜜症」在文獻上曾有人死亡，提醒來自喜馬拉雅山的蜂蜜，最好不要吃。有營養師則表示，成年每天大概吃1至2茶匙蜂蜜已足夠，否則容易攝取過多熱量。

市民進食蜂蜜一而再出事，《東呼即應》團隊到街頭訪問市民。陳小姐指知道吃蜂蜜會中毒；陳女士指，自己認識一個養蜂人，所以很少在街外買蜜糖；梁先生則認為，在外地買蜜糖回來進食要小心，尤其那種沒有經過食物管制可能會出問題；吳女士說，以前有食蜂蜜，但自從聽到有毒後就戒了，又指現在多了化學劑，以前較純一點。

香港急症科醫學院臨床毒理委員會主席謝萬里表示，這些喜馬拉雅山蜜糖不是普通蜜糖，它是有一定的毒素，最好不要吃，過去亦曾有3至4宗中毒個案。他解釋，該毒素是杜鵑花的毒素或叫做梫木毒素，因為地理位置高，其他花生長不了，那裏蜜蜂專採杜鵑花花蜜。

謝續說，中毒徵狀通常都來得很快，都是一個頗嚴重的中毒，這種「狂蜜症」在文獻上都有人死亡。他指，雖然蜂蜜有很多人進食，但本身亦是一個風險食品，有機會受其他東西污染，而除了杜鵑花外，亦有其他花都有機會有些毒性，不過一般毒量會較低一點。

營養師學會認可營養師吳瀟娜則表示，蜂蜜最主要的營養成分，包括了水和糖分，而當中有80%都是屬於果糖和葡萄糖，20%是水分，可能大家都聽說過蜂蜜的營養價值很高，會類似酵素或是抗氧化物質類黃酮之類，但實際上蜂蜜所提供的這類型營養價值，相對分量是較少，不足以成為我們食物來源。

吳指，蜂蜜其實最主要是提供熱量，營養相對較為單一，而值得注意是，蜂蜜也被歸類為游離糖的一個來源，世界衞生組織建議游離糖的攝取，1日大概不要超過總熱量的10%，或5%以下就更加好，所以一般成年人，每日大概吃1至2茶匙的蜂蜜，就已經很足夠。

根據衞生防護中心數據顯示，截至今年6月24日，過去5年曾接獲6宗懷疑狂蜜病中毒個案。中心建議市民，應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜，特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜，曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。