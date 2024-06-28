沙嶺超級殯葬城用地擬建「數據園」　短期內供應創科「熟地」

港府去年提出將北區沙嶺超級殯葬城用地，改作創科及相關用途。當局初步認為可探討將相關用地發展為匯聚數據中心及相關產業的「數據園」，並向業界舉行簡介會，來自數據中心營運商、發展商、電訊商、科技公司及工程公司等超過100人參加。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，沙嶺作為短期內的創科「熟地」供應，設立「數據園」將成為區內的重要據點，為北部的創科地帶起牽頭作用。她期望「數據園」能營造產業集群效應，透過數據中心的凝聚建設，帶動更多不同的數據相關產業，例如大數據、人工智能等需要應用到算力或數據的產業和企業，甚至是數據相關的科研項目及場景應用，都能在沙嶺「數據園」進行。

張又期望「數據園」能匯聚兩地的創科專業人才，配合先進的數據中心及基礎設施，帶動香港、國家和國際的數據產業蓬勃發展，並指政府重視沙嶺土地的發展用途，若連同已平整的兩公頃土地及周邊斜坡區域，可形成潛在約10公頃的發展機遇，成為北部都會區可發展創科及相關用途的第一塊土地，配合政府「南金融、北創科」的布局。