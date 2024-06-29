東方日報A1：房署失魂　租置邨5年與蝨共枕

床蝨潮年初一度在法國及南韓等地爆發，引起恐慌，本港黃大仙更驚現木蝨公屋！本報接獲市民求助，指黃大仙下邨一個公屋單位蝨滿為患，影響住戶生活外，更連帶親友亦飽受床蝨之苦。記者日前到住戶單位直擊蝨患情況，赫然發現該長者住戶的床褥滿布活蝨，肉眼可見十數隻床蝨在床褥上爬行，床褥各處均沾滿蝨卵及蝨殼，看得令人頭皮發麻。長者與蝨共眠多時，被咬至滿身傷口，甚至每日洗澡5次亦無改善，他大感無奈，盼房署援手解決5年多的噩夢！房屋署表示，過往未有收過有關該公屋單位的蟲蝨投訴，亦沒有向該租戶提出調遷安排，近日獲悉查詢後，辦事處已即時派員到訪該單位了解情況，又提醒租戶注意個人及家居衞生，若租戶需要社福機構進一步協助，辦事處會協助轉介跟進。

居住黃大仙下邨龍康樓一單位的七旬李伯伯，患有腦瘤、知覺遲緩，其單位早於5至6年前已飽受蝨患困擾，今年初情況加劇，李伯的頭皮被蝨咬破，枕頭亦染血。

記者日前親臨其居所了解床蝨情況，發現重災區在睡房，床單上有為數不少的床蝨及蝨卵。客廳尚算整潔，雜物不多，肉眼也未見到床蝨在爬行。不過，李早前委託友人林女士協助滅蝨，她把滿布床蝨的床褥搬到走廊，冀在陽光下晾曬能夠消毒及殺死床蝨，惟記者目睹多隻床蝨在床褥上爬行，而白色的床褥上滿布一處又一處密集的黑印，細看下部分是正待出生的蝨卵。

床蝨在單位內湧現但多次處理亦未能杜絕，李伯伯不但求助無門，他更被床蝨咬至滿身傷口，後頸項嚴重紅腫，「搞完隔一排又出番嚟，有時一日會沖5至6次涼，但都只係權宜之計。」他曾向外求助，但發現滅蝨功效不佳：「係咁意油吓油，之後就走咗。」床蝨過了數日便重現，由於床蝨繁殖速度快，入屋後便難以處理，李伯亦感氣餒。打算將家中的床褥等附有床蝨的物品及家具進行滅蟲及大清潔，如情況仍未有改善，便會將家具棄置。

床蝨不但影響李伯伯起居，林女士透露，李伯伯女伴的四歲孫女，早在嬰兒時期已到訪李家，但她到訪完後被蝨咬至手腳紅腫，更將床蝨帶回她的寓所，至令一家大細都被咬至「冇一忽好肉」，形容他們一家都很慘。近月孫女家也在林女士的協助下進行滅蝨，「杜咗好耐，兩至三個月，丟晒所有嘢！」林認為李伯伯家中的床蝨過多難以清理，只可以變得「乾淨一啲」，需要專業人士進行滅蟲，才可徹底解決問題。

李伯聲稱，房署曾提出將他調遷往另一單位，惟李認為新單位面積較細，他不想「大屋搬細屋」而拒絕。房署則指從沒向該租戶提出調遷安排。

記者將相關木蝨相片交予香港蟲害管理學會主席陳澤森查看，他指李伯伯的床褥上有不少黑點，估計是床蝨的排泄物，最理想的做法當然是換一張新床褥，惟若有困難亦可用蒸氣及滅蟲水等驅趕床蝨。但要留意夾縫位置，以及鐵床的螺絲口，因很容易有床蝨躲藏其中。另外，枕頭袋、床單、被，以至家中的衣服都要進行檢查，最好以熱水沖洗，而坊間也有義工替弱勢社群義務滅蝨，有需要時可尋求協助。

房屋署發言人又指出，已經向租戶派發了食物環境衞生署的防治蝨患單張，讓該租戶認識到引致蝨患的原因以及正確的處理方法等，亦應住戶的要求協助而聯絡了當區的區議員。

■記者馬煒傑

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