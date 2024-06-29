中国海洋石油特約：藥廠認或致血栓　針後異常有誰憐

新冠疫苗後遺症問題令人關注。英國藥廠阿斯利康在法庭文件首次承認，其新冠疫苗可能導致罕見副作用「血栓伴血小板減少綜合症」；美媒報道指內地有數千人「疑打新冠疫苗後患白血病」。《東呼即應》訪問各界對疫苗後遺症意見，有議員指香港並沒引入阿斯利康疫苗，強調疫苗副作用或異常事件的比例，比坐飛機遇上意外還低。有專家認為，後遺症因人而異，不一定立刻發生，惟科學上難以證明跟疫苗有關。

對於市面上的新冠疫苗加強劑，市民Natalie表示不會接種，之前亦是上班需才接種新冠疫苗。有同事接種後全身出現紅疹，但目前自己已經接種，亦擔心不了後遺症，若有機會不打針則不會打。而施先生指暫時不需要再打針，因為目前疫情受控，擔心再打針會有副作用。

台灣大學生化博士江晃榮曾研究過乙型肝炎疫苗，對疫苗研究及製作有一定認識。他指出，疫苗製作需要加入弱化病毒，但除了病毒之外，生產者加入了甚麼防腐劑、添加劑、安定劑等等亦不得而知。他又指出，接種疫苗的後遺症因人而異，多數情況會於半年至1年後才發生，但科學上亦難以證明產生後遺症是否與打疫苗有關。江表示，病毒會不斷突變，但疫苗就不會，因此研究疫苗往往要歷時近10年才能正式上市。然而新冠疫苗為解燃眉之急，於大約半年內就推出，引致各種問題。

立法會財委會就批出疫苗保障基金，支援疫苗後遺症患者。不過香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，基金有關受到傷害而申請的個案中，約有三成至五成獲批；而死亡個案約60宗才有1宗獲批。他表示，市民往往很難在醫學上證明疫苗與後遺症的因果關係，令市民覺得基金能夠未必能真正提供保障。

議員林哲玄稱，疫情時期政府有慎重檢視兩種疫苗成效及安全性再推出；而當時沒有採納的第3種疫苗選項，正是本次爆出問題的阿斯利康藥廠參與研發的疫苗。他指出，當時歐洲已有不少接種阿斯利康疫苗後，出現血栓塞情況的個案，因此香港政府未有輸入。

林解釋，副作用或異常事件比例實際上相當低，例如異常事件報告大約為0.04%。至於比較多人關注的面癱問題，林表示，任何常見病毒及新冠病毒均可能引致面癱，而常見疫苗也有相關風險，但疫苗風險遠遠低於病毒；而面癱數目比率為每10萬有3名，機率比遇到飛機失事更低。