IVE團隊研供電監察平台　及早發現異常　減電工維修風險

不論住宅或商業大廈，均須進行年檢，即固定電力裝置定期檢測，以確保供電系統安全及運作正常。香港專業教育學院(IVE)工程學科團隊結合多項技術，研發供電監察平台，可實時監察及分析電力供應狀況，及早發現異常，亦可減低工程人員檢查時觸電的風險，獲職訓局(VTC)提供6萬港元種子基金。

根據《電力(線路)規例》規定，固定電力裝置的擁有人必須為其指定類別的電力裝置，每1年或5年最少安排一次年檢，而用戶往往要等到年檢，方可得知系統運作情況細節，有機會未能及早預警，導致事故發生。3名IVE工程學科學生結合數字孿生(Digital Twin)技術、建築信息模擬(BIM)及樓宇管理系統(BMS)，研發「智觸電」大廈供電系統監察平台，以荔枝角IVE(黃克競)海旁校舍為試驗對象，建立出一個與校舍架構一模一樣的BIM模型，然後將數據收集裝置安裝在校舍的控制室；各種感應器取得的電力數據，會傳輸至模型，令大廈結構、機電設備、能源管理、電力數據可以實時、立體地於3D模型展示，使用者可對大廈任何樓層、位置的電力供應狀況均一目了然。團隊表示，平台比年檢更即時地查找潛在問題，隨時便捷地進行電力檢查及測試，當裝置分析數據後得出可能會出現故障的預測，便會發出需要進行檢查及維修的顯示。

團隊指，工程師可透過系統中發現電力供應異常的地方，盡早診斷及介入，甚至遙距控制電源開關，避免意外發生；配合VR眼鏡，工程師更可猶如親身走入大廈各處視察，防止供電問題甚或停電之餘，由於電工已大概掌握系統故障的原因，就算進入掣房檢查亦較安全，可望減少意外。

平台為團隊贏得VTC企業共創中心(ITCC)的ITCC Innovation Award & Seed Fund金獎，獲得6萬港元的種子基金，以及市區重建局與IVE舉辦「復修『智』有計」創意工程及建築設計比賽的最佳智能設計獎及優異獎。團隊表示，正善用種子基金繼續改良系統，提升系統效能，希望與業界合作，將項目推出市場。