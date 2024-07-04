廚餘收集計劃已覆蓋全港公屋　當局目標兩年內「一座一桶」

環保署於2022年10月底開展「公共屋邨廚餘收集計劃」，今日(4日)公布已擴展至全港所有公共屋邨，比原定目標提早兩個月，並計劃本季起在廚餘回收量較高的屋邨優先增置更多智能廚餘回收桶，目標是在兩年內達到起碼「一座一桶」，署方將繼續透過不同方法，鼓勵更多居民回收廚餘。

署方與房屋署及房協合作，開展「公共屋邨廚餘收集計劃」，目標於8月底前在全港213個公共屋邨設置智能廚餘回收桶收集廚餘，培養居民回收廚餘的良好習慣。署方指，至上月底已安裝共740個智能廚餘回收桶，覆蓋全港所有公共屋邨。

當局指，由公共屋邨收集的廚餘，會被送往各廚餘處理設施轉化為電力和堆肥，環保署會繼續在新落成的公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，並計劃今季起在廚餘回收量較高的屋邨優先增置更多智能廚餘回收桶，以及逐步推展至其他公共屋邨，目標兩年內達到起碼「一座一桶」，以方便市民。

私人住宅樓宇和鄉村方面，署方指去年底與環境運動委員會合作推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為超過1,000戶的私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶，將擴展現有計劃至涵蓋1,000戶以下的私人屋苑，詳情將於今季公布。

署方又指，為協助單幢式大廈及「三無大廈」的居民進行廚餘回收，未來一年將進一步加強各項家居廚餘收集措施，包括設立100個在晚間以定時定點街站形式提供服務的廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設立廚餘回收點。署方亦已在深水埗、東區、西貢及沙田4個「綠在區區」設施和駱克道街市安裝智能廚餘回收桶，並正籌備在「綠在屯門」安裝，預計月中投入服務。

當局指，隨着各項便利市民參與廚餘回收的措施推出，加上宣傳教育推廣，以及透過提供「綠綠賞」電子積分獎賞鼓勵市民積極參與，預計廚餘回收量會持續上升。