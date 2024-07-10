資助第三方物流服務供應商　共批249宗申請涉1.5億元

運輸及物流局就「第三方物流服務供應商資助先導計劃」推出3項優化措施，有物流業界人士表示關注各項計劃的審批情況。運輸及物流局局長今日(10日)表示，由2020年10月推出以來，共收到351宗申請，並批出249宗申請，涉及資助金額約1.5億港元。今年2月起「先導計劃」推出優化措施，包括每間申請企業的累計資助額上限由100萬港元提高至200萬港元、擴大資助範圍以涵蓋ESG科技方案和相關的應用服務，以及擴大資助範圍至包括與應用科技相關的項目培訓。

有立法會議員提出質詢，指自物流推廣資助計劃推出至今，當局分別批准、拒絕和正在審批多少宗申請等問題。運輸及物流局局長林世雄書面回覆指，優化第三方物流服務供應商資助先導計劃措施後，截至今年6月，共收到29宗申請，其中2宗申請已獲批、23宗申請正在審批,以及4宗申請在審核前撤回申請。2宗獲批申請的資助額均為100萬港元以下。當局會持續檢視「先導計劃」的成效，並適時探討「先導計劃」恒常化的可行性。

局方又指，「物流推廣資助計劃」截至今年6月，共收到4宗申請，其中2宗申請獲批，另外2宗申請則正在審批。2宗獲批申請的資助額分別約為70萬港元及10萬港元。而「智慧及綠色物流專業培訓計劃」資助合資格的物截至今年6月，收到5宗申請，其中2宗申請獲批，所涉的兩個培訓課程與可持續物流發展及綠色物流相關，提供共60個學額。由於相關培訓課程目前尚在收生階段，故目前並沒有相關報讀人數和平均資助金額資料。另外2宗申請則正在審批。