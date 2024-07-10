建築師學會遭黑客攻擊　受影響人數涉及7000人　網頁至今仍未恢復

早前（2日）香港建築師學會及建築師註冊管理局秘書處遭到黑客攻擊，其網頁至今未恢復。私隱專員公署表示，事發翌日（3日）曾收到學會通報有關事故，據信有數千人受到事件影響。事故中涉及的個人資料包括身份證號、姓名及相片等。香港建築師學會表示，事發時已通知有關人員，並有按照網絡專家的指示做出後續動作減少再受攻擊的風險，事件目前正在調查中。

私隱專員公署表示，此次事件中所涉及的個人資料可能包括身份證號、姓名、相片、護照號碼、出生日期、地址、電郵、電話號碼、學歷及僱傭資料。已建議建築師學會盡快通知受影響的人員。截至今日（10日）午間，建築師學會的網頁仍未恢復，但網頁端有通告提醒訪問者目前正在維護，正在恢復會員區的服務。

香港建築師學會會長陳澤斌表示，建築師學會及建築師註冊管理局秘書處在2日時發現電腦系統遭勒索軟件入侵，資料遭到惡意上鎖，已於事發第二日通報執法部門、私隱專員公署及受影響會員。陳澤斌還表示，此次受到影響的是7,000人的個人資料，主要包括5,000名會員及秘書處職員等涉大學畢業證明等資料，主要是用於核實會員資格。陳稱會改善學會的網頁設計，減受攻擊風險，強調事件仍在調查，暫未有證據顯示個人資料已外洩。