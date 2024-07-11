HKU SPACE 24/25學年辦37課程　新增法律行政人員高級文憑

香港大學附屬學院2024/25學年開辦37個全日制經本地評審自資副學士及高級文憑課程，畢業生可銜接本地資助或自資院校學位或海外學位課程。院方指出將於24/25學年新開辦「法律行政人員」高級文憑課程，培訓學生掌握基本的法律知識和管理技能，令學生可在律師事務所或相關專業機構、執法單位從事支援法律專業人士的工作，亦可以在工商機構內協助管理部門處理日常行政的職務。畢業生若符合「香港律師會」所訂的基準，亦可使用「法律行政人員」專業名銜。

另外，附屬學院亦新開辦「營養及食品科學」高級文憑課程，課程旨在培養學生在食品、營養和餐飲行業中所需的技能和知識。畢業生可選擇申請本地和海外大學開設的食品和營養科學、食品安全與技術等相關學科的學士學位課程，亦可選擇投身食品或營養行業。

院方續指，在2023年繼續升讀全日制學位的畢業生及學生中，逾2/3升讀八大教資會資助學位課程。而副學士畢業生及學生更近1/3升讀香港大學、香港科技大學及香港中文大學。

楊汶是香港大學附屬學院工程學副學士2023年畢業生，現就讀香港中文大學訊息工程學。他指出當年DSE中文及英文均失手，未能達到入大學最低要求。而當初亦沒有想過經副學士可以成功重新考入中大。他指出，中學時其實學習較為懶散，並輕視了DSE。到讀副學士後，因為是自己有興趣的科目，可以自行安排時間，不用每日早上8時上課至3時才放學，相對學習壓力亦減少，更能平衡學習的效果。