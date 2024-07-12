生父繼母虐殺5歲女　全城悲憤

近年虐兒個案不斷增加，去年更多達1,457宗，再創新高。虐兒對兒童的身心發展造成終身的負面影響， 甚或導致死亡，人神共憤。早在2018年，屯門發生虐兒致死命案，令社會嘩然，亦惹起對虐兒問題的關注。

當年5歲女童陳瑞臨（臨臨）疑在家中遭親父及繼母長期虐待至死，在她身上發現133處新舊傷痕，遍布頭部和四肢，事件轟動一時。生父繼母其後被裁定謀殺罪成，判囚終身。而繼外婆兩項疏忽照顧兒童罪成，判囚5年。事件引起社會關注，政府隨即探討設立強制舉報機制的可行性。

本報在2021年12月更獨家揭發童樂居變「童虐居」，多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，施以多項毒招包括摑臉、篤眼、扯髮、拖跌落地，甚至扯起爬行的稚嬰然後掟落地等，涉及至少40名受害兒童，事件中共有34名女職員被起訴虐兒等罪，案件分拆成多案處理，部分涉案者分別被裁定罪成。

根據過往3年新發登記保護兒童個案的數字顯示，2021年至2023年由1,367宗增至1,457宗，當中以身體傷害/虐待佔多數，2023年有602宗，隨之是性侵犯個案，由448增至509宗。