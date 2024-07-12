破低息貸款詐騙集團拘主腦等7人　涉近千萬元騙款

灣仔區執法部門於前日(10日)及昨日(11日)展開代號「煙河」行動，鎖定一間位於銅鑼灣駱克道一商廈內的虛假財務中介，成功瓦解一個本地詐騙集團，拘捕6男1女(26至72歲)。被捕人士包括集團主腦及骨幹成員，分別報稱藍領階層及無業等，部分人有黑幫背景，除了2名骨幹成員外，其他人士已獲准保釋候查。截至目前為止，該部門一共收到13名受害人舉報，牽涉總損失約971萬港元。

調查人員表示，自上月中旬開始，執法部門陸續接獲受害人報案，根據他們所述，各人分別於今年2月至5月收到訛稱為各大銀行職員的來電，推銷低息貸款。當受害人表示有興趣後，他們隨即收到涉案中介公司職員的電話，聲稱獲有關銀行轉介，受委託處理受害人的貸款申請。

及後，該間假中介公司的職員以不同藉口，例如保證金、資產審查、需要還清受害人的舊有債務及提高信貸評級等，要求受害人作出大額的預先付款；有不能夠承擔繳款的受害人，更被慫恿向其他財務公司「借上借」，另有部分受害人甚至抵押物業申請按揭。

此外，詐騙集團的部署及分工精密，他們會預先登記假公司，租用短期辦公室，然後誘使受害人上門會面。過程中，騙徒再以虛假的借貸合約，進一步騙取受害人的信任，並向受害人收取現金或指示他們轉帳至一些傀儡戶口。另一方面，騙徒為了爭取時間逃走，往往會要求受害人「等消息」，待受害人發現被騙時，相關辦公室早已人去樓空。

即使騙徒行事狡猾，在短時間內撤離辦公室，並刻意進行清潔企圖消滅證據，但是人員翻查港九新界大量閉路電視影片，以及分析情報後，最終查出7名涉案人士的身份及藏身地點。

人員解釋，該詐騙集團的結構分為4層。第一層是2名骨幹成員，他們以虛假名字於假中介接見受害人，並且收取騙款；第二層是一名公司登記人及一名租客；第三層是一名傀儡戶口持有人；第四層則是3名詐騙電話的登記人。人員在過去2日展開行動，於全港各區將上述7人繩之以法，並檢獲騙徒用於詐騙受害人的電話、犯案時所穿衣物及使用的八達通、以及大量貴重財物，包括名貴手袋和珠寶首飾等等，另於部分傀儡戶口持有人身上搜出用來收取騙款的銀行卡。

受害人年齡介乎26至73歲，既有公司老闆、專業人士，亦有藍領及退休人士等，各自因為公司周轉困難、供養子女到外國讀書等個人因素而墮入陷阱，部分人本身已經債務纍纍，今次受騙可謂「雪上加霜」。相關案件中，受害人的單一最高損失約190萬港元。

人員強調，詐騙集團的犯案手法及分工已經發展得非常仔細，營運模式幾乎與正規公司無異，一般會透過「電話信息」、「親身面見」及「專業術語」3部曲獲取信任，待看透受害人的弱點後，便順勢成為受害人的「救生圈」，繼而借不同名義收取騙款。今次涉案的詐騙集團相信已運作一段時間，不排除有不少受害人仍被蒙在鼓裏，呼籲市民如懷疑受騙，請盡快與該部門聯絡。