港大計劃明年增第二學位醫科課程　資格等同內外全科醫學士

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）今午（7月13日）舉行第212屆學位頒授典禮，港大醫學院院長劉澤星出席典禮時提到，如獲得當局審批，學院有足夠能力應付遞增學額至每年400名的長遠目標。另外，他又透露學院正申請開辦一個四年制第二學位醫療課程，資格相等於內外全科醫學士課程。如順利獲批，該課程有望最快於今年9月接受申請，2025年入讀。

劉提到，當前香港人口老化日趨嚴峻，培育更多出色的醫療人才刻不容緩。港大醫學院善用社會資源，發揮最大效益，推動學院各項發展計劃，與不同合作夥伴建立更緊密的聯繫，為本港以至大灣區醫療界開拓新領域。他續指，憑藉學院過往分階段成功提升學額的經驗，有信心只要獲得有關當局的審批，學院具備足夠軟硬件應付由目前每年招收295名醫科生，逐步遞增至每年400名的長遠目標。另外，學院亦正申請開辦一個四年制臨床醫學修課式學位課程，為已具備其他學位或資歷的人士，為具備其他學位人士提供機會修讀醫科，未來投身專業醫療行列。

港大醫學院初步構思，新課程將涵蓋內外全科醫學士（MBBS）課程的核心內容，資格相當於修畢六年制MBBS課程。如獲有關當局審批，學生在完成課程後可於香港註冊執業。醫學院將為未曾修讀科學科目，如化學及生物學的學生，提供預備課程，開學首年的暑期亦會開展臨床前培訓，而第二年亦會為有需要的學生提供增強培訓。