的士車隊採2種收費模式　月內批出5牌照申請　冀年底提供服務

政府推出的士車隊牌照計劃，運輸及物流局局長林世雄今早(14日)在電台節目表示，當局收到15個申請，包括的士業界及非業界人士，現正處於評標階段，期望月內批出不超過5個的士車隊牌照，預計首批牌照批出後，車隊需時籌備車輛及培訓司機，期望年底提供服務。當局在收標過程中，感受到業界有意提高服務水平，的士車隊料可為業界帶來新景象及風氣，提升服務質素，推動優質的士文化。

林世雄透露，的士車隊可透過按錶收費並配以預約費，及點對點收費模式，當局規定車隊車齡不超過3年、配備不同無障礙設施、安裝車內攝錄裝置及提供電子收費系統等。當局亦允許車隊在車身使用自家品牌設計提供一定自由度。

當局暫未就預約費設定上限，期望市場機制調節收費至合理水平。當局會要求車隊必須提供網上預約平台。市民除透過網上預約外，亦可街上直接截車，屆時車隊只可按錶收費，惟相信大部份的士車隊都會偏重網上預約。至於政府會否釐清需要為的士牌下跌負責任，林世雄回應時指的士牌照價格由市場供求決定，並非政府此次研究的考慮方向。

規管網約車平台方面，林世雄表示，政府正研究於2025年提出立法建議。當局會以市民整體利益為依歸，在維持公共交通系統效率之餘，滿足市民對點對點交通服務的需求。