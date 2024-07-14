肖狗特朗普今年犯太歲有刑傷　玄學家料仍有血光之災

美國總統後選人特朗普在發表演說時遭遇槍擊，右耳受傷流血，引起全球關注。玄學家指，1946年出生，生肖屬狗的特朗普，今年犯太歲，槍擊事件正好應驗其犯刑傷之劫，而耳朵中槍更與奇門卦象相關，料他今年內仍有血光之災，更需提防小人作怪，惟對其選情有正面作用。

玄學家雲文子以奇門遁甲分析特朗普遭遇槍擊的現象，得出奇門卦象為「六合」逢「天任星」、「己儀」臨「擊刑」。她指，犯太歲的特朗普今年注定有刑傷，而奇門卦象也應驗了這個現象。當中「六合」加「天任星」代表耳朵，與今次特朗普右耳被子彈擦傷不謀而合。預期他今年會有較多波折，而這個月仍有刑傷的風險，較容易有血光之災。而「耳目」也代表親信，料他或遭遇小人，需要特別留意身邊的人。至於其受槍擊會否影響選情，她就認為反而增加其當選機會，因選民會同情弱勢，掀起選民對他的信心。

另一玄學家吳奇雲就指，特朗普的八字顯示其今年犯太歲，有刑傷及血光之災，而今個月是未月，為屬土的月份，加上特朗普的八字屬土，正好應驗其刑傷之劫。值得留意的是，特朗普的八字中，甲木是其官位，其八字有火，而今年甲辰年，甲為天干，五行屬木；辰為地支，五行屬土，沖太歲的特朗普反會因禍得福，預料今年會有突然變好之事，或與其候選美國總統相關，料其獲勝機會頗高。