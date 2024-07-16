香港學生挑戰賽落幕　冠軍以人工智能助長者過馬路

今届「香港學生挑戰賽2024」落下帷幕，有超過300名中學生參賽。此次挑戰賽中，獲得冠軍的隊伍以AI人工智能識別系統自動感應為長者、殘疾人士延長綠燈過馬路時間；亞軍隊伍則以黑水虻廚餘分解系統獲獎；季軍隊伍則設計出可移動分類回收機械人，並設立獎賞制度，以鼓勵長者參與廢物回收。

在此次比賽中，保良局何蔭棠中學中三學生設計的「明明綠燈轉眼變成紅燈」奪得冠軍。該隊表示，現時長者及傷殘人士過馬路時，往往無法趕得及過完整條馬路。他們又留意到政府安裝儀器可用八達通延長4秒綠燈時間，安裝費用高昂及使用率低，長者需要使用到八達通，非常不方便。該組隊伍因此以人流偵測系統及物件識別技術，以人工智能及紅外線感應系統，識別人流及物件，從而自動延長綠燈時間，長者或有需要人士不需按按鈕，系統可自動識別，有關人士便可安心過路。

該系統只需簡單安裝攝錄機及安裝軟件，就可以識別如盲人仗及輪椅等不同物件，並自動延長綠燈時間。該隊估計有關系統成本較低，攝錄機鏡頭裝置只需50港元，只需在現有的紅綠燈上加設AI技術軟件已可做到。

亞軍隊伍同為保良局何蔭棠中學的學生，設計以飼養黑水虻於源頭吃廚餘，然後再將成蟲的黑水虻再回收作寵物食物。該組學生表示，解決廚餘問題，可從生活入手，並認為黑水虻幾乎可以吃任何有機廢物，同時具備處理量大、食性廣泛及不傳染疾病三大特點。該隊透過改良及測試黑水虻養殖系統，希望將黑水虻帶入社區以實施源頭減廢，並向市民宣傳惜食、減廢的訊息。黑水虻幼蟲及處理後的廚餘亦可被製作成寵物飼料等產品，他們更有將成蟲的黑水虻用來餵學校飼養的蜥蜴。他們亦與飼養黑洗虻的公司及城大專家交流。

季軍由路德會西門英才中學隊伍的環保機械人奪得。據組員表示，長者較缺乏環保意識，加上行動不便，不易進行回收。該組特別製作可移動智能分類回收機器人，並設立獎賞制度，鼓勵長者參與廢物回收。