15至49歲女性缺鐵率達17.5% 每6人便有一人 醫囑飯後勿茶啡

衞生署今日（16日）發表鐵質水平主題性報告（2020-22年度人口健康調查），發現15至49歲的育齡婦女鐵質缺乏（缺鐵）的情況較男性及更年期後的女士（50至84歲）普遍，本港15至84歲人士缺鐵普遍率約為5.7%，而育齡婦女（即15至49歲）則高達17.5%，按人口計算，即每6名該年齡層女性就有1人缺鐵，同時有約一成人患上缺鐵性貧血、即約每10人就有1人。男性及更年期後的女士缺鐵普遍率則降至0.7%及2.7%。

報告指出，本地人口（包括育齡婦女）的缺鐵普遍率在5.0至19.9%之間（即上述本地人口的5.7%和育齡婦女的17.5%），根據世衞關於使用血清鐵蛋白濃度以評估鐵狀況的指引，屬於「輕度公共衞生問題」範圍。衞生署指，本港育齡婦女有較高的缺鐵和缺鐵性貧血普遍率值得關注，與其他高收入國家的相關研究結果亦相若，相信與育齡婦女定期過多經血流失有關。建議育齡婦女多進食含豐富維生素C的蔬果，吸收鐵質；飯後1至2小時内盡量避免飲茶或咖啡，以免減少鐵質吸收。

為跟進市民的鐵質水平，衞生署成立了預防鐵質缺乏工作小組，成員涵蓋食物環境衞生署食物安全中心、醫院管理局、香港社會醫學學院、香港家庭醫學學院、香港婦產科學院、香港病理學專科學院、香港內科醫學院，以及香港紅十字會輸血服務中心的專家。工作小組檢視了調查的主要結果和最新的科學證據。