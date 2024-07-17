DSE放榜誕8男2女狀元來自八中學　香港中國婦女會中學首誕女狀元

中學文憑試今日（17日）放榜，今屆誕生8男2女共10名「狀元」，分別來自八間中學，其中8人更為14星「超級狀元」，打破文憑試紀錄。其中港島東區香港中國婦女會中學首次誕生1名女狀元，聖若瑟書院亦首次誕生1名狀元，更為超級狀元，其餘7名超級狀元當中，有2名來自聖保羅男女中學，喇沙書院、拔萃男書院、培正中學、英華女學校及英皇書院各有1名超級狀元，而喇沙書院另外再有1名狀元

喇沙書院誕下兩名男狀元，其中包括一名超級狀元，即在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**。成為狀元的兩名「喇沙仔」分別是陳澤鋒和超級狀元鍾栢綸，二人面上流露笑容心情輕鬆，陳澤鋒稱未來會選擇到香港中文大學升齊醫科，而鍾栢綸則表示未來會到英國的倫敦帝國學院就讀Economics finance and data science（經濟金融及大數據）。

考評局昨日（16日）指，今年達到基本入學要求的考生比例明顯上升，一共有29,902名日校考生考獲2級及在公民與社會發展科達「A（達標）」成績，達入讀副學位要求，比例佔75.6%，比去年5個2級上升3.7個百分點；而達基本大學入學門檻「332A」的人數則有18,314人，佔45%，比去年上升2.6個百分點。