糖尿上眼致黃斑水腫損視力　籲定期做眼科檢查

糖尿病除了會導致腎病及心臟病，亦會導致黃斑水腫損害眼睛，嚴重可致盲，惟調查發現一半受訪者未曾聽聞糖尿黃斑水腫，連糖尿病患者的認知也不高，有30多歲病人分娩後一度失去視力，經手術及藥物治療後得以恢復。醫生指，本港近10%糖尿病患者會出現視網膜病變，呼籲患者控制病情及血糖，並接受眼科檢查。

糖尿病在本港十分普遍，約17%至24% 65歲或以上長者患糖尿病；一旦患糖尿病，逾半患者會出現相關眼疾，約11%更會惡化成糖尿黃斑水腫。根據2018年一份本港研究，糖尿黃斑水腫是港人視力受損的第三大殺手，僅次於白內障及老年黃斑病變。

香港眼科醫學院及香港眼科學會與糖尿病人組織「糖尿天使」早前進行調查，結果顯示僅一半受訪者曾聽聞糖尿黃斑水腫，而受訪糖尿病患者中，近20%完全不知糖尿視網膜病變及糖尿黃斑水腫病徵、逾30%對病徵有錯誤理解，而受訪患者及照顧者中，逾半個案確診糖尿病5年以上，但當中34%沒有定期接受眼科檢查。

30多歲的張小姐患糖尿病十多年，懷孕期間眼睛出現「飛蚊」，經治療後症狀消失，惟分娩後今年3月再度出現，且視野變得模糊，更一度失去視力，經檢查確定左眼眼底嚴重出血，導致視野受阻，接受治療後才恢復視力；其右眼亦受「糖尿眼」影響而出現「飛蚊」，經激光及注射藥物治療後亦已回復穩定。

眼科專科醫生姚沛良稱，當血液糖分過高，大量糖分便會依附紅血球，容易令視網膜微細血管受傷，導致視網膜缺血、缺氧，使眼睛出現畸形血管增生、出血、黃斑水腫等問題。他解釋，當高血糖導致視網膜微細血管受損，有機會令液體滲漏至眼睛的黃斑區，導致「黃斑水腫」，壓住及破壞感光細胞，患者會出現中央視野模糊、影像扭曲變形及影像顏色變淡等症狀。

他續指，本港9.8%糖尿病患者出現危害視力的糖尿病視網膜病變，並引述研究，近30%糖尿黃斑水腫患者會出現中等視力受損、甚至失明，呼籲一旦患者眼睛出現症狀應立即求診，接受眼科檢查，日常生活注意控制糖尿病、控制血糖、戒煙、維持良好飲食習慣及恒常運動，以預防糖尿黃斑水腫。