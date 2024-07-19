大灣區航空闢新航線　德島首班機周四出發　仙台米子料10月成事

大灣區航空與本港旅行社以包機形式於本年7月至8月期間合辦來往香港與仙台、德島及米子的航班服務。行政總裁吳秀蘭昨日（18日）隨團前往德島，出席機場歡迎儀式後到縣政府辦公室與德島縣知事後藤田純正簽署共同宣言，以盡早建立來往兩地的定期航班為目標。吳秀蘭接受東網記者獨家訪問時指，除了德島外，仙台、米子亦是建立定期航班的目標地點之一，希望最快可以在10月成事，每周提供3班航班。

大灣區航空首班前往德島的航班於18日出發，接載約130名參與東瀛遊旅行團的本港旅客前往德島阿波舞機場，當地政府以水門禮迎接航班，歡迎儀式上後藤田純正表示，期待可擴大香港和德島的友好關係，又指出當地亦有不少市民希望可到香港旅遊。

吳秀蘭接受東網訪問時指，仙台、德島及米子的航班都正在籌備當中，目前仍有數個問題要建決，包括地勤人手、回程燃油補給問題等，三地政府都積極提供協助。她表示，現時東京、大阪等地雖然仍是較熱門的地點，但亦留意到不少港人到埗後會轉乘內陸機、新幹線等交通工具到沒有直航航線的城市，故希望探索新航線的可行性，方便市民的同時，亦為香港帶來更多潛在旅客。

另外，大灣區航空兩周年將至，吳秀蘭指將致力將大灣區航空塑造成「價值航空」，按客人需要提供不同程度的服務，她認為普遍人感覺航空公司只有傳統航空公司及廉航兩個極端，而大灣區航空的座位會較廉航闊，亦提供樽裝水，另外亦會盡量不拆散相熟客人，讓他們坐在一起，機上空中服務員的服務質素亦有一定要求。

飛機餐方面，她指留意到不少客人都會在市區心儀餐廳食完「最後一餐」才上機，尤其飛往台灣等較短途航班，飛機餐更顯得不重要，故大灣區航空讓乘客有需要才加購餐飲，並且即時翻熱，保證「熱辣辣」送到客人手中。