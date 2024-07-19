部門滅蚊鬥卸膊　重症登革熱致命

食環署日前（15日）公布，64個監察地區中，8個地區的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平，上水更達54.4%。雖然衞生署衞生防護中心稱，全球登革熱發病率持續上升，然而「滅蚊懶，釀蚊患」，港產官僚難辭其咎。上水居民向《東呼即應》抱怨常被蚊叮；有議員批評政府部門互相推卸，不在管轄範圍即冷待，又認為必需聯合行動才能應付蚊患、鼠患。

本港多區蚊患嚴重，上水更是重災區。上水居民陳小姐表示，早上在公園做運動時，全身被蚊咬。江先生指，兄長是上水居民，經常抱怨蚊患猖獗。余小姐表示，屋苑的管理公司會做滅蚊工作，但公眾地方需要政府做多些，惟至今只見過一至兩次政府派員噴灑藥物，認為滅蚊工作不足。文先生建議政府增加宣傳，讓市民認識白紋伊蚊等多款蚊種。

議員楊永杰指出，若一個地方由多部門共同管理，部門與部門之間就會推卸，以配水庫蚊患問題為例，配水庫由水務署管理，附近的球場、斜坡等設施卻由不同部門負責，而各部門只會處理負責範圍，但蚊子和老鼠會到處走，A部門處理了，B部門不作處理，問題只會持續，必需聯合行動才能應付蚊患、鼠患。他批評，政府內部並無恒常機制，處理共同邊界產生的環境衞生問題，認為民政事務專員是地區管理委員會的「召集人」，按理是有能力處理部門需要聯合行動的工作。

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，蚊子會傳播的疾病，除了登革熱，還有日本腦炎、瘧疾及寨卡病毒。其中登革熱的病徵，主要是發燒、出疹、肌肉痛，或眼窩後有痛感，嚴重者會引致重症登革熱，出現嚴重的病徵及併發症，甚至會致死。他又指，大部分的日本腦炎相對輕微，未必有明顯的病徵，一旦出現病徵，通常已入侵腦神經系統。

林提到，部分外遊回來的港人，本身處於病發初期，血液或帶有病毒，而香港的確有相關的蚊媒，即常說的白紋伊蚊，病毒進入蚊子身體後，經過短時間就有機會感染另一個人；若果碰巧又有連串重複的事件發生，首先會出現群組，如果群組無法控制，理論上會形成一個不停重複的循環，即形成風土病。他補充，香港暫時只有偶然出現一些本地個案和小型群組，毋須過於擔心，但亦要加強對蚊患的意識。