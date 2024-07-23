獲良師助走出欺凌陰霾　90後棄高薪厚職　義教逾500弱勢學生

據教育局最新資料顯示，近3個學年學校平均每年處理約420宗校園欺凌個案，於元朗基層家庭長大的90後林栢勤(Spencer)，在小學階段不幸遭同學欺凌長達3年，令其性格變得自卑，幸轉校後遇上良師成功走出陰霾，加上其胞弟患有自閉症，令身兼照顧者角色的Spencer立志成材兼幫助弱勢學生，最終在中學文憑試(DSE)考獲佳績入讀港大心理學系，並投身金融界，但最後毅然放棄高薪厚職，並成功開設自己的補習學校，更於今年2月開免費英文補習班，至今已義教逾500名學生。

在小學時期，Spencer因身形肥胖遭同學嘲笑，即使家人後來安排他轉校亦因個性內向而遭同學杯葛，慶得良師幫助，在獲悉其遭遇後，老師立即要求有關同學向他道歉，從此令Spencer走出被欺凌的陰霾，並體會老師對學生的重要性。於大學畢業後，Spencer即投身金融界，但仍覺得不快樂，認為金錢並非他人生目標，最後毅然放棄高薪厚職，轉職做私人補習老師，透過為不同學生補習，從中尋回教育的初心，決心建立自己的教育事業。

Spencer最後於今年成功開設自己的補習學校，擁有逾千名學生，除了日常的教學工作，他亦與不同的非牟利機構和學校合作，協助有需要的基層學生，更開設免費英文補習班，為正領取綜援學生、非華語學生及新來港學生等弱勢學生提供義教。而為協助弱勢學生學習英文，Spencer由今年2月起，逢周日下午均開設免費義教英文，用小班教學形式，教授學生英文及考試技巧，至今已義教逾500人。