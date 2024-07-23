書展完結商戶感覺氣氛一般　書迷呻外地書商大幅減少

一連七日的書展踏入尾聲。東網記者今日(23日)下午3時到場視察，現場人流不少，有零星店舖出現人龍。有不少店舖貼出六、七折優惠告示，但就未見進一步減價「清貨」。有書迷就指，今年外地書商大幅減少，而買書氣氛亦都以往冷淡。本地書商就表示，今年生意與去年相若，感覺整體氣氛一般。至於熱門書類別，他就指近年興起本地文化，帶動該類型書籍銷售額。

市民李小姐每年都會參與書展，今年更購入了書迷證，過去幾天亦有到來。來到最後一日，她成功購得心頭好，買到心理學、醫學類書藉。與以往相比，她就認為近年市民買書量較以前少，而且今年書展少了很多台灣書商。由疫情前的近三分一，大幅減至5、6間。她又提到，以往會有外國旅遊局來港推廣，近年就愈來愈少。

周太帶同3歲的女兒來到書展，並為女兒購入4本繪本，希望讓小朋友感受閱讀的氣氛。她坦言雖然價格未必會便宜太多，但書展的選擇多，亦有一定吸引力。她認為今年書展偏靜，而且較多人買補充練習，供閱讀的書本就較少。來自廣州的麥先生今早專程來港參加書展，不過他就感覺收獲不多，原以為最後一天書商會以更低價促銷，但最終亦要花近千港元買書，較他預想中高。他認為香港書藉種類多，內容較開放，作者觀點亦較多元。

大型書店董事黎先生指，今年本地文化題材書藉較暢銷，10年前推出有關九龍寨城亦受到讀者青睞，不過最暢銷的則是一本以香港鐵路史為主題的書籍，他坦言是意料之外。他續指，近年本地文化興起，吸引本地、內地讀者購買相關書籍。對於今年書展，他就估計人流較以往少一成左右，原先估計生意額可較去年多一成，惟現在只與去年相若。