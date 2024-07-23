區議員舉報危樹斥跟進無下文　促樹木辦統籌好過部門各自為政

颱風季節將至，恐有塌樹危機。元朗區議會今日(23日)討論颱風雨季前關注區內樹木風險評估及管理安排，多名區議員指極端天氣逾見頻繁，鄉郊的樹木問題嚴重，可是有關部門往往話樹木無即時危險，所謂跟進更沒有下文，另有區議員認為應由樹木辦統籌所有部門的樹木工作，好過部門各自為政。政府代表則重申，會因應颱風季節的來臨，指示承辦商作出適當安排，把確定須移除的樹木盡快移除，保障市民安全。

區議員黃紹聰指鄉郊樹木問題嚴重，早前連場暴雨，區內就出現多宗塌樹報告。他指曾向有關部門轉述，街坊對一些樹木狀況的憂慮，但所獲回覆常通話無即時危險，更遑論日後跟進的工作，尤其是樹木在地政署範圍內，更難處理。另一區議員張偉琛亦指曾向部門報告懷疑有樹木具潛在危險，但部門的檢測結果通常是指有關樹木並無即時危險，甚至表示該樹木是健康的，結果颱風吹襲導致有關樹木倒塌，發現內裏已蛀蝕至空心，才引證市民的憂慮是正確的。他希望加強部門的檢測儀器，以便更精準地判斷樹木的健康情況。

針對區內不少樹木的樹齡較大，區議員林慧明建議當局要定期檢查老樹，特別是多行人途經之處。另一區議員黃元弟指曾有個案，錦上路的路邊花槽有樹木倒塌，跌落渠的部分由食環署清理，落入花槽的則由其他部門處理。區議員梁明堅認為應由樹木辦統籌所有部門的樹木工作，畢竟一站式的處理總好過部門各自為政。

地政總署地政專員陳澤森回應指本港不同地方的樹本是由不同的部門負責。地政署主要是負責未批租，或未有其他部門負責管理土地上的樹木。雖然地政署不是專責樹木的部門，但署方收到投訴或轉介，在有需要情況下會進行安排承辦商，進行非經常的樹木清理或維護。因應颱風季節快將來臨，署方已指示植物護養合約承辦商作出適當措施，盡快移除須已確定須移除的樹木，並圍封有待處理的樹木以保障市民安全。

元朗區議會主席胡天祐指政府會就不同類型的樹木而觀察其狀況。就區議員建議對老樹多作檢查，他指本港有一段時間較多種植台灣相思，可是這種樹木的壽命不長，而土拓署針對情況，會把台灣相思在枯死前移除。