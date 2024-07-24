東方日報A1：勞動人口急補空缺　老化港迎大換血

政府統計處向立法會交代推算香港人口結構及趨勢。最新一套涵蓋至2046年的香港人口推算已於2023年8月發布，政府預計香港總人口會由現時的751萬，增加至2046年的819萬，而統計處以2021年年中人口為基準進行推算，估計由2021年至2046年的未來25年，當中包括單程證持有人增加超過89萬人，及各項輸入人才計劃增加39萬人，預計勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，之後將回落至2046年的358萬人。會上多名議員關注香港與亞洲其他地方相比，勞動參與率較低，又擔心勞動人口及納稅人口減少，會影響公共財政穩健。亦有議員認為完全倚靠內地來港的專才和優才解決人口問題，不是長遠解決辦法。

當局提到，本港1991年的總和生育率有1,281名嬰兒，2003年下降至901名，疫情期間下降至701名，現在略為回升至751名，主要因素包括獨身女性增加、遲婚以及延遲甚至選擇不生育，推算2046年總和生育率為938名嬰兒，有關數據仍然比疫情前水平低。死亡趨勢方面，1991年女性預期壽命為80.7歲，但過去30年平均壽命不斷上升，即死亡率下降，相比其他經濟體，香港死亡率相當低，並預期死亡率仍會進一步下降，但下降幅度較小，預期2046年男性平均壽命達86.4歲，女性達91.8歲。

總和出生及死亡情況，雖然死亡率持續改善，但因為人口老化，長者人口增加，死亡人數會持續上升，2020年人口香港死亡人數已超越出生人數，換言之人口會持續減少。至於人口遷移，單程證方面，推算2028年前平均每日有102人來港，之後會減少至每日100人，2021年至2046年預期有89萬人流入，即每年3.5萬人流入。另外在政府招攬人才輸入勞工方面，參考疫情前的情況，估計未來25年有39萬名其他人口的淨遷移，每年有1.5萬人的淨流入。至2046年，本港人口達819萬，比2019年751萬人口增加78萬，期間雖然人口自然減少有75萬，但有人口的152萬淨移入來足以抵銷。至於勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，回落至2046年的358萬人。

政府明年初將展開新一輪人力資源推算，研究在傳統行業，及8大中心相關行業的人力需求。會上多名議員關注勞動人口問題。其中議員張欣宇提到，2024年65歲以下人口減少60萬，對於勞動人口仍然可以維持穩定感到懷疑。議員周文港同樣指，未來20年老年化不斷嚴重，撫養比率及85歲以上人口都會節節上升，預計勞動人口及納稅人口都會隨之減少，當局有否預案維持公共財政穩健。

當局則回應指，參與勞動人口在未來10多年保持平穩，勞動人口雖然有減少，但仍然處於平穩數字。關於公共財政方面，當局指會量入為出，整體面對財政是必須要處理的。又提到統計處在2026年人口普查結果後，會作新的人口推算及勞動人口推算，期間會繼續編寫人口估計數字、勞動人口變化及結構等。

議員周文港則認為人口推算不需要待人口普查之後才進行，建議當局應積極應對有關問題，而不是照本宣科「開完會就散水，冇嘢跟過」。議員陳紹雄同樣認為政府人口普查是大規模且費力氣，但人口推算是應該持續做，再待人口普查時再作調校。

議員容海恩表示，未來85歲人口增加，但香港與其他亞洲地方的勞動人口參與率相比相較低，原因為何，政府有何應對。當局回應指，主要是結婚女性勞動參與率比新加坡、南韓及日本等地低，又指本港女性的學歷相對較低，較多女性在結婚後會專注家務，脫離勞動市場。他們年長的勞動人口亦會從事兼職，而且有農業等，結構的不同導致勞動參與率較低。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：