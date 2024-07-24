要求違國安案裁3罪表證不成立　黎智英代表：應以不同角度審視

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，控方已完成舉證。黎智英一方要求法庭裁定3罪表證不成立。有關申請今日（24日）在西九龍法院（暫代高院）處理。黎智英代表指，本案牽涉新聞和言論自由，法庭應以不同角度審視。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻今日陳詞時指，新聞媒體是社會上的「第四權」，包括監察政府及向公眾傳遞訊息。不同新聞媒體有不同立場，屬正常不過的事，形容控方指黎智英與他人串謀，利用《蘋果日報》作平台犯案，是奇怪的指控。彭強調言論及出版自由固然非王牌，但這是《基本法》賦予的權利，法庭在判斷牽涉新聞媒體的煽動案時，應用不同角度考慮。

另外，彭耀鴻指，國安法生效前，黎智英等人或許達成協議做某些事，但協議的基礎是，該些行為屬合法。國安法生效後，該些行為變成違法，協議的基礎已徹底改變，如同民事案中的合同失效。而控方並無證據指稱，各人有新協議。法官卻指，控方指控是各人延續協議，質疑是否需證明有新協議。法官認為，這些屬事實爭議，應留待法庭定奪，強調對法律無知非辯解理由。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022