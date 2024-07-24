議員倡推粉絲經濟　歌影視紅星作招徠　吸引更多遊客來港

十多位立法會議員今日(24日)向政府提交政策建議，冀制訂施政報告時可考慮。議員楊永杰提出「粉絲經濟」的倡議，他指本港近來舉行一連串的盛事活動，無論體育、演唱會、電影等，其實都可歸納為粉絲經濟，建議政府推動，料有助巿民就業。鑑於新加坡和澳門先後停止馬場運作，亞洲區「見得人」的馬場只剩日本和香港，值得探討利用馬場帶動周邊經濟。建議本港聯同內地不同的碼頭和港口，一起競爭不同的國際航線，打造「郵輪經濟」，落實無處不旅遊。

議員林素蔚指本港缺乏文化自信，然而過去香港的歌影視紅星備受內地、東南亞甚至歐美國家的尊崇。她提議要打造「HONG KONG STUDIO」，設觀光車載客遊覽，重演那些年的電影場景。她又關注照顧者支援，建議成立由勞福局、醫衛局、民青局等組成的跨部門工作小組， 統籌社區管理模式，以處理高危家庭的需要，從而防止慘劇的發生。

議員梁文廣提出房屋發展方向，希望容許未補地價的居屋業主，把單位出售後可透過白居易購買另一個面積較細的資助出售房屋單位，料有助促進居屋第二巿場的流傳。他建議出售資助居屋和出租公屋的比例定為5比5，鼓勵公屋居民購買出售資助房屋。房委員會豁下的商業設施重估租值，讓小商戶渡過難關。

議員蘇長荣主張本港的金融領域，要在現有基礎上拓展特有優勢的領域，例如把人民幣計價的資產交易巿場皂規模和渠道擴。他說人民幣同港幣雙櫃檯交易的股票只得24隻，顯然跟接近萬億元的離岸人民幣資金盤口不匹配，若擴大發展一定可以取得香港的差異優勢。他又建議成立資產證券化的交易巿場，事關內地有大量的資產需要證券化，而國外資本都希望通過香港，獲得中國資產的投資機會。他強調資產證劵化可令香港從中得益。

議員尚海龍提出「搶人才2.0」版本的6項建議，包括擴大高才通院校的名單、企業家人才續簽以交稅為先、支援新來港人才創業、爭取內地資金過河來港、優化新來港人才的福利，例如放寛鼓勵生育的兩萬元津貼的申請資格、擴闊香港優質教育中小學的學額。他說除了科學園和數碼港，本港宜利用商業地產支持創科，由於中環和觀塘等商業區目前都有大量空置的商業地產空間，宜支持這些商業地產參與創科孵化 ，畢竟填海和北都部會區，造地都需時頗長。

議員鄧飛說針對近期高等院校的假學歷事件，建議成立中央學歷公證平台，予院校或僱主鑑別學生或求職者學歷的渠道。他又指

香港創科在上游有能力，但下游生產不活躍的現象，建議要求購買知識產權的生產商，要有一定比例的生產線設在本港的工業園，藉此推動再工業化。

議員劉智鵬建議藉住「無處不非遺」來推動無處不旅遊，指香港有許多舊事物具有吸引力，特別是飲食文化，不過政府在推動旅遊的同時要注重巿容，讓訪港旅客留好印象。他又指香港要發揮國際教育樞紐的優勢，充當有信譽的超級中介的角色，協助內地學生來港或海外升學，或協助海外學生到內地升學。

議員陳紹雄關注本港的低空經濟，他說無人機的使用不止於物流配送、旅遊觀光、跨島嶼之間的送達服務。本港發展低空經濟不該單打獨鬥，必須同灣區城巿合作。雖然政府擔心無人機意外的風險，其實內地有相關研究和設備的制定以確保減低意外，香港可以在風險評估和預案等發揮作用。在發展氫能經濟方畀，尤其是內地的相關產業鏈合作，香港可提供認證，如綠氫的制定和標準，香港缺乏生產基地，但有不少水塘，可考慮湖面浮式光伏以製造綠氫。