猝死前4大徵兆　隱性心臟病殺人於無形

最近有年輕人在運動期間猝死，劇烈運動可能誘發隱性心臟病。例如17歲中國羽毛球新星張志傑在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標小組賽時突然暈倒，送院後不治。另一項熱門的長跑運動都隱藏着健康危機，不時有年輕跑手在馬拉松賽事期間不幸離世。《東呼即應》探討「運動猝死」、隱性心臟病等問題，有醫生剖析做運動的大忌，患者猝死前被忽略的徵狀，包括胸口翳痛、氣促、心悸或暈眩。另有專家示範使用自動心臟除顫器(AED)，教人如何進行心肺復甦法。

美國研究發現，運動中猝死者有75%死因都跟心血管疾病有關，他們平時沒有症狀，另有分析報告指，3大猝死率最高運動中排第一的是跑步，佔當中約34%，因為持續跑步，容易造成脫水及電解質失衡，若硬撐下去便有機會引發心肌梗塞，甚至死亡。心臟科專科醫生王泰鴻指出，心臟問題猝死的病人有年齡之分，35歲以下多半因為有先天性心臟病，35歲以上則九成以上因有隱性冠心病，而50歲以下患冠心病的幾乎八成以上都是男性。

王續指，猝死會出現胸口翳痛、氣促、心悸或暈眩等徵兆，但有二至三成病人暈倒前一刻幾乎全無病徵，如出現相關徵兆便要立即坐下及求助，若突然暈倒病人本身已無力自救，性命便取決於周邊的人，有受過急救訓練可替他檢查，如心臟停頓要立即召喚救護車，使用AED進行心肺復甦法，存活率可提升至30%至40%。

他提醒，如有發燒、傷風感冒等，最好不要做運動，而在運動期間如有不適，譬如心悸、心翳痛、氣促，便不要死撐；如果已超過40歲，又已有一段時間沒做運動，最好先找醫生做評估，以確定體能狀況是否適合。

香港紅十字會高級經理(培訓中心)戴頴嫻指出，如果在街上見到人暈倒，首先要注意現場環境是否安全，才檢查傷病者的反應，可以在他耳邊叫喚他，或拍他肩膊，若他沒有反應，需第一時間召喚救護車及拿取最近的AED回去救助患者，然後做名為ABC的急救動作，用按額托顎方法，抬高他的頭，打開他的氣道，然後以不多於10秒的時間檢查他有沒有呼吸，如果他沒有呼吸要盡快維持他的呼吸和血液循環，便要施行心肺復甦法。

戴續指，心肺復甦法(CPR)每個人都可以做，但部分人因沒學過故沒信心，而坊間也有很多訓練機構，香港紅十字會亦提供相對應的訓練課程，讓大家學畢後更有信心操作。而AED機亦不需要特別經過完整訓練或取得證書才能使用，只要聽從語音指示一步步做，其實是很易操作。

至於應先做CRP還是使用AED，戴指一般會先接駁AED機，因為在某些心臟病，CPR未必可矯正心律，但如果要一些時間才取到AED機，便需要旁人一直做CPR，撐到AED機到場。戴又指，成年人若昏迷不醒沒有呼吸，4分鐘內便要盡快施行心肺復甦法，因為大腦缺氧4分鐘或會造成永久及不能回轉的傷害。