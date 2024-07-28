以偽鈔收購虛擬貨幣呃1100萬　偽裝找換店團夥4人被捕

執法部門接獲多宗報案，報案人稱自己懷疑受騙，被偽裝成加密貨幣找換店的犯罪團夥，利用俗稱「練功券」的偽鈔騙去其加密貨幣資產。警員經調查後，於上周五(26日)展開代號「映雪」的執法行動，突擊搜查全港多個地點，以涉嫌「串謀詐騙」及「管有或行使偽鈔」拘捕4名中國籍男子(14至39歲)，並檢獲約5,000張面值為1,000港元的偽鈔。

據了解，騙徒假扮加密貨幣找換店負責人，並在社交平台發文以高於市場價收購加密貨幣，待受害人前往交易時，店員會展示一疊疊偽鈔展示財力，以博取事主信任。待事主將加密貨幣轉帳至指定錢包後，騙徒又會藉故拖延付款，或以一整疊鈔票支付款項，並禁止事主將鈔票拆開檢查。各事主其後發現鈔票只有底面兩張為真鈔，始知自己受騙。

警員於行動當日，發現目標人物在旺角一迷你倉提取偽鈔，並前往附近的虛假找換店進行交易，於是展開拘捕行動，當場拘捕2名男子。其後，警員又搜查各區多個地點，包括涉案集團主腦及骨幹成員的住所，以及用作儲存偽鈔的迷你倉，成功檢獲涉案偽鈔，並拘捕其餘2人。初步相信被捕4名男子，涉嫌於去年10月至今年7月期間，與11宗同類案件有關，涉案騙款總額約863萬港元。

執法部門指，被捕男子相信與較早前同類案件的犯罪團夥有關，該團夥至今已有14人被捕，年齡介乎14至42歲，相信與至少12宗案件有關，案中事主一共損失1,100萬港元。該團夥分工仔細，由兩名男主腦安排偽鈔、尋找場所偽裝找換店，並在社交平台物色受害人，另外2名骨幹成員則負責裝修找換店及運送偽鈔，其餘人假扮找換店職員進行交易。執法部門將繼續追查案件，不排除有更多人被捕。