港鐵觀塘線四站列車服務暫停　市民認為安排妥善指示清晰

為配合港鐵大型基建設施更新工程，今日（28日）觀塘綫來往太子至何文田站的列車服務暫停，觀塘綫只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段，乘客需要到其他月台轉乘列車前往目的地。本報記者下午到太子站視察，港鐵於月台不同地方設置特別標示，並安排大量工作人員在車站為乘客提供協助。來自泰國的旅客Wan不熟悉今日安排，於太子站向職員尋求協助。他坦言剛到太子站時對安排感到困惑，雖然大部分的工作人員都很樂意提供協助，惟第一個求助的工作人員英文較差，雙方難以溝通，不過之後有另一位英文較好的工作人員提供協助，指示亦十分清晰，最後用大約10分鐘找到正確的月台前往目的地。

黃小妹妹與兩名朋友一同前往油麻地，認為指示都很清晰，地鐵站有派發小冊子講述安排，亦有工作人員帶路前往正確的月台。而雖然今日工程影響下要「兜嚟兜去」，但亦認為可以接受，並沒有用額外用多了很多時間。

陳先生亦稱港鐵今日的安排妥善，「清晰，咁多人都唔清晰？」，又表示「要搵乜嘢都搵到」。他指出平時一行出車門對面月台便是想搭的列車，雖然今日要轉數層略有不便，但亦可接受。

居住於石硤尾的楊女士亦認為今日的指示可以接受，她表示日常出入亦是來往石硤尾至尖沙數站的範圍，對於站內路線已經十分熟悉，即使要轉到其他月台亦無困難。她又指工作人員都很幫得手，「你要問咩佢都答到你，都好清晰嘅。」