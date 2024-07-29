研發新方案更準確快速檢測食品及中草藥　浸大：更具成本效益

有團隊研發出用「色氨酸磺酸鹽」檢測食品及中草藥更準確和快速。香港浸會大學（浸大）的研究團隊今日（29日）發布一種全新方法檢測經硫磺防腐劑處理的食品及中草藥，浸大稱此研究有助提升食品安全和加強品質保證。在測試的食物樣品中，所有經硫磺熏蒸的食品樣本都含有色氨酸磺酸鹽，但未經熏蒸的樣本中則沒有找到色氨酸磺酸鹽，顯示這種化合物有潛力成為辨別食品是否經處理的特定化學標記。

浸大中醫藥學院教學科研部助理教授許軍及其研究團隊表示，利用非標靶代謝組學方法，在經硫磺熏蒸的樣本中均鑑定出一種名為色氨酸磺酸鹽的化合物。色氨酸是在許多食物中天然存在的氨基酸，它會與亞硫酸鹽產生化學反應，產生色氨酸磺酸鹽。研究團隊採用色氨酸磺酸鹽測試，為20種食品進行比較實驗。結果發現所有經硫磺熏蒸的食品樣本都含有色氨酸磺酸鹽，但未經熏蒸的樣本中則沒有找到色氨酸磺酸鹽，顯示這種化合物有潛力成為辨別經硫磺處理和未經硫磺處理食品的特定化學標記。

許軍表示，研究顯示，色氨酸磺酸鹽是一種有高度特定性的化學標記，可提高經硫磺處理食品和中草藥檢測的準確性和效率。它特別適合於檢測大批量樣本，有潛力在現有的測試方法以外，為業界提供另一個更具成本效益的檢測方案。另外，在測試程序方面，色氨酸磺酸鹽測試能更快速和更自動化。它包括一小時的超聲波萃取和兩分鐘的質譜分析程序，可同時處理多批樣本。亞硫酸鹽測試則需要2.5小時的人手操作，只包括單一樣本的回流萃取和滴定程序。