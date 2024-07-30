再就業津貼試行計劃推出兩周　暫逾9000人登記

為鼓勵中高齡人士重返職場，政府本月中推出「再就業津貼試行計劃」至今兩周，截至昨日(29日)，計劃逾9,000名人士登記報名。

勞工處舉行一連兩日的相關招聘會開幕，超過50間機構參加，提供超過3,300個不同行業的全職或兼職空缺，包括飲食、零售、酒店等。

有已失業9個月的求職者表示，大部分機構不願意接受中高齡人士求職，希望透過招聘會尋找機會。本身任職兼職司機的求職者希望尋找全職的司機職位，但在招聘會沒有找到合適的工作，會繼續尋找類似工作。

以打散工為主的23歲的求職者希望尋找全職工作，賺取穩定收入，希望能夠應徵會所私人助理。

署理勞工及福利局局長何啟明表示，計劃目標是鼓勵一些已經離開職場的人士重返職場，配合其他支援措施，有關計劃與中高齡就業計劃對接，可以發揮協同效應。

任何可在香港合法受僱的40歲或以上香港居民，並已連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作，均可參加再就業計劃。若參加者連續完成6個月全職工作，可獲發一萬元津貼，連續完成12個月全職工作則可再獲發一萬元津貼。完成兼職工作的參加者可獲發半額津貼。每名參加者在計劃的推行期間最高可獲兩萬元再就業津貼。

聘請再就業計劃參加者的僱主可同時參加「中高齡就業計劃」，獲發在職培訓津貼。為鼓勵僱主聘請計劃參加者，勞工處會延長合資格僱主在「中高齡就業計劃」下可獲在職培訓津貼的期限至6至12個月。