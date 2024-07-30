「國際母乳哺育周」周四起一連七日 　籲各界支持和關注母乳餵哺

衞生署今日（30日）與醫院管理局（醫管局）、愛嬰醫院香港協會和聯合國兒童基金香港委員會，合辦「國際母乳哺育周2024」慶祝活動，向市民推廣母乳餵哺，並呼籲社會各界攜手支持和關注母乳餵哺。

每年8月1日至7日為「國際母乳哺育周」，今年的主題為「消除差距：為所有人提供母乳哺育支持」，目的是鼓勵不同界別人士加強合作，消除阻礙母乳餵哺的因素，支持媽媽持續餵哺母乳。

愛嬰醫院行動是世界衞生組織及聯合國兒童基金會共同推動的一個全球性行動，旨在藉着建立支援母乳餵哺的氛圍，給每個嬰兒的健康帶來最好的開始。當中的「愛嬰醫療機構」認證包括一套評估及認證方案，用以肯定一些成功推動、支援及保障母乳餵哺的醫療機構。

全港8間設有產科的公立醫院已全部獲認證為「愛嬰醫院」，部分有提供分娩服務的私家醫院亦已啟動「愛嬰醫院」的認證程序。衞生署轄下三間母嬰健康院在2019年已獲認證為「愛嬰母嬰健康院」，並在2022年再次獲得認證。自去年10月開始，衞生署已加快「愛嬰醫療機構」認證的步伐，今年再有五間母嬰健康院成功取得認證。現時合共有8間「愛嬰母嬰健康院」，其餘20間母嬰健康院亦已在認證程序當中。愛嬰醫院香港協會於「國際母乳哺育周2024」慶祝活動上，頒發定名證書予８間獲認證的母嬰健康院。隨着「國際母乳哺育周」的展開，衞生署會推展一系列宣傳活動包括在全港各區展示宣傳品，透過電台和報章推廣母乳餵哺，以及透過社交媒體向母乳餵哺家庭提供正確的資訊。