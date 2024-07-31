涉以戶口清洗逾億元黑錢　45歲內地漢被判囚33個月

執法部門於2019年1月接獲一間公司報案，指其公司帳戶被黑客入侵，作出未經授權轉帳，損失約940萬港元。深水埗區警員經深入調查，取得收取相關騙款的香港傀儡戶口資料，發現該戶口在2018年6月至2019年1月期間，處理總共約1.04億港元。而該傀儡戶口持有人為一名現年45歲的內地男子，他於去年7月被捕。

經徵詢法律意見，執法部門起訴該名男子一項「洗黑錢」罪，他早前已承認控罪，並被法庭判處罪名成立，案件今日(31日)於區域法院判刑。案件中，執法部門經徵詢律政司意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰，以提高洗黑錢罪行的阻嚇性。法庭批准加重百分之20的刑罰，被告最終被判處監禁33個月。同時，法庭亦應控方申請，頒下沒收令，充公該名男子的傀儡戶口內約110萬港元的結餘資產。

執法部門表示，市民如租借賣銀行戶口給他人，而戶口被不法分子處理贓款或清洗黑錢，有機會干犯洗黑錢罪，並強調犯罪集團成員操作戶口固然違法，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰可達14年監禁。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢用途，帶來的刑罰及後果遠超犯罪集團給予的金錢利益。