健身教練收費偏高　大專畢業生辦社企　向基層提供專業指導

本港的體適能教練長期人手不足，再加上坊間的健身教練收費偏高，令不少基層家庭、長者或小朋友都因經濟狀況而未能得到正確的健身指導。香港專業進修學校健身指導員（體適能基礎證書公開考試）基礎證書課程學生蔡美旋，在完成課程後決定和幾位學員成立社企，期望能透過培訓專業的體適能教練團隊到不同社區中心、長者中心、學校 等機構教授正確的體適能知識，協助一般基層家庭能以平民化價錢獲得專業的健身教練指導。

蔡美旋指出起初對社企一無所知，在校方的就業主任和導師建議下，成功申請資助，獲得起動基金，並在導師協助下認識中國香港體適能總會職員，令社企發展愈趨順利。蔡美旋並於今年獲校方頒發「傑出學員獎」，以表揚其優秀學習及工作表現。

倫鳳波亦同樣獲頒「傑出學員獎」，從事物流工作的他於2019年時受疫情影響，所有的工作停擺，於是報讀校方的「物業維修基礎證書」課程進修，學習到電機的技能，現時為半熟練技工。對於要離開自己從事多年的舒適圈，轉跑道再出發，倫鳳波坦言有很多挑戰，但他時刻牢記學員宣言中的「學以致用」，助他解決了不少難關。