打擊電騙瓦解兩詐騙集團拘17人　包括骨幹跑腿及傀儡戶口持有人

鑑於近日電話騙案有所上升，為防止更多市民受騙，執法部門於7月29日起展開分別代號「猛拳」及「北樓」打擊詐騙執法行動，成功瓦解兩個本地詐騙集團，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕17人，包括15男2女，其中一人尚未成年。被捕人當中相信包括詐騙集團多名骨幹成員，據初步調查所得，該兩個詐騙集團與多宗「猜猜我是誰」及假冒官員騙案有關，涉案騙款總共約2,700萬港元。

其中在「猛拳」行動，警員透過情報分析及深入調查，鎖定一個涉及「猜猜我是誰」騙案的本地詐騙集團，相信騙徒隨機致電受害人，假扮其子女或朋友，並訛稱因被捕或意外入院，向受害人索取金錢應急。警員遂於7月30日展開執法行動，在秀茂坪拘捕一名負責向受害人收取騙款的集團成員，同時突擊搜查該集團的巢穴，一共拘捕4男1女(17至37歲)，當中包括集團骨幹、負責收取騙款的跑腿以及「睇水仔」，相信部分被捕人有黑幫背景。

該詐騙集團分工仔細，相信與7月份至少6宗同類騙案有關，受害人年齡介乎60至89歲，大多為老年人，相信被騙徒利用其對家人親友的關愛降低戒心，各人分別損失5萬至26萬港元不等，涉案騙款總共約50萬港元。執法部門相信有部分集團成員由海外打出有關詐騙電話，並以「搵快錢」招募跑腿負責出面收錢，並在附近安排「睇水」以增加調查難度。

而在「北樓」行動中，執法部門鎖定另一詐騙集團，相信騙徒利用隨機致電形式，訛稱為內地執法人員，指受害人在內地干犯刑事罪行，需進行資金審查，其後安排假「特務」上門與受害人簽署保密協議，並以轉帳或現金方式收取騙款作調查用途，期間騙徒或會出示偽造的香港警察及內地公安證件，惟有關證件質素參差，仔細辨別便可知真偽。

警員遂於7月20日展開行動，在各區拘捕11男1女(19至62歲)，包括3名負責假扮特務的騙徒，以及9名傀儡戶口持有人。據初步點算，該詐騙集團與今年11宗同類案件有關，年齡介乎20至87歲的受害人分別損失26萬至850萬港元不等，騙款總值共2,600萬港元。其中一名43歲女文員先後交出190萬現金，並依指示將660萬元分別轉入3個傀儡戶口內，為損失金額最大的受害人。