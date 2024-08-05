逾160劏房業主違例　總罰款僅37萬

政府在2023年發表的《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作組，全面處理劏房問題作深入調研，並會在10個月內完成為劏房居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衞生要求，與居住面積等；針對不合最低標準的劏房提出取締方法；防止不合最低標準的劏房再增加；以及提出有序解決方案，包括就所需的行政和立法建議等數個目標提出建議。

當局其中一項措施，是透過差餉物業估價署根據《業主與租客（綜合）條例》（第7章）第IVA部（下稱《條例》）執法，業主須在規管租賃的租期開始後的60日內提交租賃通知書（表格AR2），如業主沒有合理辯解而拒絕遵從或忽略遵從此規定，即屬犯罪，最高可處罰款一萬元。截至今年3月底，署方處理了近3萬份表格AR2，識別了3,091宗涉嫌違反《條例》的個案，包括211宗投訴個案。當中署方已成功檢控201宗個案，共涉及169名劏房業主，其中165名業主違反提交表格AR2的規定，罰款介乎500元至18,600元，合計總罰款逾37萬元。

另外，有53宗個案已作檢控並正等待聆訊，除檢控個案外，估價署在徵得律政司意見後，已就與提交表格AR2有關的1,423宗個案，向相關業主發出警告信。該署亦正調查844宗個案，並就另外21宗個案徵詢律政司的意見，以決定是否採取進一步行動。至於餘下已完成調查的549宗個案，則沒有充足證據提出檢控。