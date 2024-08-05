恢復通關後新高　深圳陸路口岸單日出入境逾85萬人次

廣東省深圳市人民政府口岸辦公室微信公眾號周日（4日）發布消息，上周六（3日）深圳陸路口岸單日出入境旅客85.80萬人次，其中入境46.90萬人次，出境38.90萬人次，刷新今年6月30日84.79萬人次的通關紀錄，是全面恢復通關以來新高。

在144小時過境免簽政策帶動下，愈來愈多外國遊客選擇從深圳出入境。據深圳邊檢總站數據統計，今年上半年深圳各口岸出入境外國人239.5萬人次，同比增長145.5%，其中入境外國人119.5萬人次。辦理免簽入境人員29.1萬人次，為去年全年的2.58倍，其中廣東省的港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽旅行團約5萬人次，通過144小時過境免簽經機場、蛇口入境約1萬人次。出入境旅客上升帶動口岸免稅品消費，在皇崗和福田口岸，免稅品銷售自今年第二季度呈逐月增長趨勢，累計銷售額超過7,600萬元人民幣（約8,350萬港元）。

西九龍站口岸、蓮塘口岸今年4月16日被新納入廣東省144小時免簽出境口岸，成為外國旅客144小時過境免簽出境新選擇。截至目前，深圳已有11個口岸被納入廣東省外國人144小時過境免簽政策出境口岸，覆蓋陸路、鐵路、航空和海港。