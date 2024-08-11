香港首次同屆奧運多於一面金牌　政府讚賞運動員表現出色　

2024年巴黎奧運會在香港時間明日(12日)凌晨3時閉幕。香港運動員在今屆奧運取得兩金、兩銅的歷史佳績，是香港首次於同屆奧運取得多於一面金牌。港府讚賞運動員表現出色，除了他們自身的努力，亦有賴各教練和支援團隊的付出和悉心培育、香港體育學院、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和各體育總會的支持，以及感謝本地大學及科研團隊，以科研成果協助提升運動員表現。

在2024/25年度，政府透過精英運動員發展基金對體院的年度撥款為9.416億港元，相比5年前(2019/2020年度)增加了約40%。在2024/25年度，政府在體育發展的總預算開支近79億港元，較10年前增加超過1倍，並聚焦於五方面的推廣，即普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化。文化體育及旅遊局亦透過藝術及體育發展基金(體育部分)預留款項支持運動員備戰和參與國際體育賽事包括奧運會和殘奧會。

政府會繼續提供更多體育設施，包括將現有的1個體育館改建為專為劍擊訓練和比賽的設施，以及加快研究興建設有劍擊訓練及比賽設備的體育館和可舉辦國際級別比賽的游泳館。而啟德體育園將於明年上半年啓用，以支援香港體育全面發展。