警司涉非禮下屬等7罪　帶女事主入殘廁　強吻摸胸迫口交

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，2022年跟下屬到粉嶺熟食中心晚餐，食飯飲酒。期間，陸振中被指先後3度帶一名飲得酩酊大醉的女下屬到殘廁，把門鎖上施「鹹豬手」，大肆摸下屬胸腰背再強吻她，並迫她坐廁板為他口交。他另涉嫌在不足一個月後危險駕駛，並襲擊一名女子及兩名男子。陸振中被控非禮、危險駕駛及襲擊傷人等7項罪名，案件今(12日)在區院開審。女事主在屏風後作供，對於被告迫他口交，她感到「好難受」、「唔鍾意、唔想」，又情緒激動地說，自己當時明明表明不想去廁所。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，他被控的3項非禮罪，指他於2022年6月22及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，分別3度非禮女子Ｘ。他涉及的另一宗事件，控罪指他在2022年7月15日，在粉嶺一停車場內危險駕駛，襲擊女子Ｘ致造成她身體受傷害、襲擊男子蔡文浩意圖導致他身體受嚴重傷害、及襲擊男子賴文顯。

控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，X是他的下屬。2022年6月22日晚，被告及X等人，到案發熟食中心食檔晚餐。期間，被告曾指示X把啤酒「杯杯清」，X很快便喝了大約6杯啤酒。X感到暈眩，四肢無力，有時伏在飯桌上休息。X曾三次離開飯桌，前往廁所範圍，被告在殘廁內非禮X。

控方指，第一次事件發生於9時許。X步履不穩地走向廁所。被告尾隨，扶住X肩膀，之後把她拉進殘廁，被告自己也進去。被告鎖門後熊抱X，強吻她的嘴唇，隔衣摸X的胸部、腰部及背部。接着，被告要求X坐到廁板，用手把X的頭壓向被告下體。X的嘴唇感覺到被告已抽出勃起的陽具。X說「唔好」，試圖推開被告，但不成功。兩人離開殘廁約10分鐘後 ，被告再扶X離開飯桌，把X拉進傷殘人士廁所，並立即鎖門，重覆上次事件的作為。至翌日凌晨12時許，被告再拍醒X，扶她離開飯桌，X一度失去平衡 ，跪在地上。被告扶X往殘廁，用相同方式非禮她。

案件編號：DCCC 137/2023