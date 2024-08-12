調查指74%企業考慮聘SEN青年　欣賞溝通能力及工作態度

不少SEN青年具備相當的才能。有組織今日(12日)發布「僱主對聘請特殊教育需要人士意見調查」結果，有74%表示會考慮聘請SEN青年，主要原因是相信他們有才能及盡社會責任，而獲聘的SEN青年更得到企業欣賞他們的溝通能力及工作態度。

香港青年協會青年就業網絡，於今年6月25日至7月25日，以網上問卷方式訪問102間香港不同行業機構。結果顯示逾76.5%從未聘請SEN青年；僱主普遍認為若社會提供就業支援措施，能夠提升企業聘請SEN青年的動機，包括「與社福機構合作，安排試工機會」（26.2%）、「政府提供補助金」（22.4%）及「一公司配對一社工」支援（18.7%)；而他們認為社會服務機構提供針對性的支援和培訓亦十分有幫助，例如「面試前得悉申請者的SEN類別」（22.5%）、「工作分配的技巧」（15.7%）及「社工能定期聯絡及跟進受聘的SEN青年」（13.9%）。

此外，青協同日舉辦「SEN青年工作機遇研討會」，將推出全新的「職做」共融職場計劃，由專業社工與僱主聯繫、培訓合適的SEN人才，並進行工作配對，同時為受聘的青年提供12個月的在職支援，包括與直屬督導溝通、定期探訪及職業諮詢。

香港青年協會督導主任黃好儀表示，企業應保持開放態度，多接納不同背景的SEN人才，只要給予合適的崗位和工作環境，讓他們發揮工作潛能，相信能為企業帶來更大效益。