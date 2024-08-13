北都將被城市包圍發　議員倡改善鄉郊滯後基建

政府昨日（13日）就建設可持續發展城市和優質生活空間的未來施政方針進行諮詢，有議員指北部都會區可能會發生鄉郊將被城市包圍發展的情況，建議政府需要改善鄉郊多年滯後的基建和環境，與城市發展配套銜接；也有議員指發展低空經濟的重要性，指香港低空經濟發展雖然「慢咗啲」，但可以吸取內地經驗，「遲來先上岸」。

議員陳月明指北部都會區有4大發展區，而洪水橋/廈村以及新田科技城的發展建議，導致鄉郊將會被城市包圍發展。她指政府應改善鄉郊多年滯後的基建和環境，與城市發展配套銜接，同時也要考慮鄉郊族群的可持續發展問題，包括鄉民的下一代以及海外歸僑，如何在有限的村內空間落戶和生活。

北部都會區涉及首個港深生態走廊，亦有多條自然河道可以發展親水文化，區內亦會有專上教育樞紐，但她指新界一直承受不少本港的阻隔性設施，例如堆填區等，這將會大大影響北部都會區成為優質生活空間，因此期待政府可以盡早向市民公布「無廢灣區」的進展。

另一議員葛珮帆則關注低空經濟，她指載貨載人的飛行器多數以電、氫驅動，比傳統方式更為環保，因此可減低碳排放，她舉例指廣州公布興建5個區域性低空經濟升降站以及100多個升降點，認為香港的北部都會區可以考慮和參考內地相關經驗，進行認證、指定標準以及訂立發牌制度。