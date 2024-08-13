電動單車立法遲　間接炮製路倒屍

目前香港電動可移動工具仍未合法化，當局早於2020年已着手研究規管電動可移動工具的使用，但合法化的修例工作至今仍未有定案。《東呼即應》走訪不同界別剖析議題，有用家坦言本港相關政策較其他地方落後，亦有售賣電動滑板車店主認為，用家的違法行為令大眾有誤解，形成負面印象，影響生意。有議員則建議在討論電動可移動工具合法化前提下，加大宣傳使用此類產品的道路使用守則。

本港今年上半年發生363宗致命及嚴重受傷意外，341人屬嚴重受傷、51人死亡，其中有7名是踩單車人士，涉及單車的奪命意外飆升2.5倍。除了有「單車友」缺乏危機意識，電動單車用家亦往往導致險象環生，他們大多根本無車牌，對道路標誌及使用者守則自然所知不多。

《東方日報》早前曾報道，有行車記錄器片段顯示，一名目測是非華裔男子騎着一輛電動單車，在馬路左邊慢線突然抽出，越過中線，駛到最右邊的快線，期間扭右的巴士及快線踩油前行的七人車，已可將該男子捲進車底兩次；當時在慢線前方有一輛執法部門車輛停靠，卻未有執法。

電動滑板車車主A先生指，遊日期間曾租用當地電動滑板車，並在回港後購買，多用以外出買食物或送小朋友上幼稚園。他認為上高速公路、無視交通燈等行為對其他守規矩用家不公平，認同需票控，自言從不會踩出馬路，在行人路亦一定落車推車。對於本港遲遲未就電動可移動工具合法化，他直言當局一如既往「慢數拍」，舉例指若上班地點與居所較近，有電動滑板車便不一定要「長途巴士短搭」，省時之餘亦可節省很多資源，而且本港執法部門有充足人員，相信就算電動滑板車合法化亦不會出現如內地般亂象。

電動滑板車店店主阿Mic亦表示，市民不正確使用電動單車及電動滑板車，會引致負面印象，相關負面新聞亦對銷情有影響。他強調，已盡量按照國際標準經營，售賣時速限定最高25公里、中型或偏小的代步車輛，亦有與顧客解釋現在未合法。他稱早期引入時顧客多遵守秩序，但後來有人用以送外賣，亦有人「開快車」引來居民投訴。他又指，普遍市民均歡迎本港可使用電動滑板車，希望當局立法規管後，市民按指引使用作為代步工具，便利生活。

議員楊永杰則認為，當局執法過於寬鬆，例如很多外賣員均使用電動單車，經常在行人路上穿梭，對行人構成危險，促請當局必須依法執法。他指出，單車不可在路面上行駛，亦不可上高速公路，但市民往往不清楚相關法例，誤以為電動單車並非單車一類，認為當局必須隨着電動單車的興起加大宣傳，令駕駛者知道電動單車不可上高速公路。