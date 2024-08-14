過去2周錄45宗假冒電訊公司騙案　一男誤信釣魚短信被呃12萬

過去2周執法部門已經錄得45宗假冒SmarTone相關的釣魚短訊騙案。

騙徒騙術層出不窮，近期關於「積分到期」的騙案又有抬頭趨勢，市民務必注意。執法部門表示，最近出現不少假冒電訊公司的釣魚短訊騙案，當中一名男子更被騙徒盜刷信用卡，損失12萬港元。

執法部門表示，騙徒利用釣魚短訊騙取市民信用卡資料的案件屢試不鮮。近日，假冒電訊公司SmarTone積分到期系列騙案再次活躍起來。過去2周，執法部門已經錄得45宗假冒SmarTone相關的釣魚短訊騙案。當中有一名男子收到假冒電訊公司短訊後，按下不明連結進入虛假網站，該男子相信自己還有5,340積分未使用且就要過期，他沒有仔細分辨遂輸入其信用卡資料欲換取禮品，結果信用卡被騙徒盜用，損失達到12萬港元。

執法部門提醒，其實「積分到期」系列騙案並非新型騙案手法，騙術手法只是換湯不換藥，除了自身需要提高警惕外，亦需要及時提醒家人留意類似騙術手法及相關騙案。防騙手法包括不按下不明來歷短訊連結、不確定網址真偽不輸入個人或信用卡資料及密碼及應透過官方渠道查證等。