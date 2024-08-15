數碼轉型支援先導計劃審批迅速　中小企盡享數碼升級優勢

在現今快速發展的數碼化時代，時間不僅是金錢，更是企業升級轉型的關鍵。為了協助傳統中小企盡快進行數碼升級，同時簡化申請流程，政府資助並由數碼港管理的「數碼轉型支援先導計劃」（計劃）審批過程迅速，中小企會於提交申請後的兩個月內收到審批結果。計劃針對中小企面對數碼轉型的痛點，提供多個數碼科技方案選擇，每家獲批中小企可獲資助項目總開支最多50%或5萬港元的資助（以較低者為準）。

港式西餐館彩星餐廳經營逾20年，東主崔漢基見證顧客消費模式的轉變。餐廳以往只接受現金支付，有見顧客對電子支付的需求日漸增長，決定申請「數碼轉型支援先導計劃」，並與數碼科技方案供應商易拓客EasyTok成功配對，採用電子點餐方案，希望跟上數碼時代步伐。

易拓客EasyTok是數碼港培育的初創公司，其創辦人及行政總裁翁育明表示，為彩星餐廳提供的電子支付系統及店面銷售方案，可讓顧客直接用手機點餐及付款，有效減輕員工在繁忙時段的工作量。此外，方案提供數據管理、線上點餐預約及電子優惠券等功能，讓企業有效地檢視、分析及管理業務。

崔漢基表示，過去曾申請其他資助計劃，惟申請過程冗長。相比之下，他認為「數碼轉型支援先導計劃」申請及審批過程有效率，而且計劃網站清楚列出方案價格，明碼實價，並可與方案供應商直接聯繫，申請更於兩個月內獲批，效率之快大大超出他的預期。

在石門經營萬豐參茸海味藥行的董事李美容也認同「數碼轉型支援先導計劃」的審批速度快，於申請後一個月後便成功獲批。她表示︰「網購成風下，我們希望業務可以更加數碼化，以配合顧客的消費模式。不過，像我們這樣的中小企，要貿然拿出10萬港元作新科技應用，也有不少顧慮，幸好政府提供最多一半資助，好讓我更容易作出決定。」

Mark Technology為萬豐參茸海味藥行提供WhatsApp營銷方案系統，顧客只需掃描萬豐的二維碼，即可進入萬豐的WhatsApp商店，瀏覽貨品詳情，隨時下單，減輕前線職員的工作量。李美容分享，萬豐以往靠職員於區內派傳單宣傳，客群局限於區內。透過WhatsApp銷售系統，可進行無地域界限的跨區直接宣傳，擴展客源。

Mark Technology商業經理王嘉欣表示，WhatsApp在普及和主動性方面具有獨特優勢，中小企可以透過WhatsApp營銷系統，主動向顧客發送優惠訊息和網店網址，以最迅速的方式展開推廣工作。根據過往觀察，使用WhatsApp系統推行短期電子優惠活動的中小企，在吸納新客源方面，均錄得明顯增長。

數碼港將於9月3日舉行「數碼轉型支援先導計劃線上簡介會」，協助中小企了解數碼方案如何促進業務升級轉型。

數碼轉型支援先導計劃線上簡介會

日期︰2024年9月3日（星期二）

時間︰下午3時30分至4時30分