樂施會通知受影響人士資料或外洩　議員：反映網絡安全意識不足

香港樂施會上月發現電腦系統遭受網絡攻擊，涉事系統包括樂施毅行者。私隱專員公署表示，上月13日收到香港樂施會的資料外洩事故通報，而根據樂施會提供的資料，現時仍未能確定受事件影響的實際人數，已就事件通知超過47萬名可能受影響的人士，涉事的個人資料，可能包括姓名、地址、電郵地址、手機號碼、香港身份證號碼及付款資料。公署已根據既定程序就事件展開調查。

身兼樂施會董事會成員的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今早在電台節目回應時表示，上述事件受影響人數眾多，承認情況不理想。董事會已責成樂施會盡快通知受影響人士，讓他們提高警惕，對騙徒有所防範。

方保僑透露，樂施會具備網絡保安措施，包括防火牆、防毒軟件等，惟不少黑客入侵事件，都與員工點擊含有木馬程式或勒索軟件的釣魚電郵有關，認為要加強員工培訓。自疫情後，黑客活動愈見頻繁，近期多宗事故均針對非政府機構，建議有關機構要將資訊保安工作視為恒常開支，要經常更新。

同場的議員葛珮帆則指，事件中外洩的除個人資料外，亦有信用卡付款密碼等，屬嚴重事件，必須嚴肅處理。近年不同機構都出現資料外洩事故，包括員工可能誤按釣魚電郵或連結，同時無更新防毒軟件，反映網絡安全意識不足。除加強培訓外，亦要盡快檢視保安系統是否完善。